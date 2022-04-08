США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотники Switchblade та 50 млн набоїв.
Про це йдеться в інформаційну бюлетені Міністерства оборони США.
Це повідомлення з’явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на озброєння для України. Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Йдеться про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.
До списку зброї для України входять:
- понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
- понад 5 тис. протитанкових систем Javelin;
- понад 7 тис. інших протитанкових систем;
- сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;
- понад 50 млн набоїв;
- 45 тис. комплектів бронежилетів та касок;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- послуги супутникової зйомки.
Загальна допомога США Україні становила приблизно $1,7 млрд з 24 лютого.
Джерело: Міноборони США