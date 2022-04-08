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Факти / Україна

США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin і дронів Switchblade

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin і дронів Switchblade

США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотники Switchblade та 50 млн набоїв.

Про це йдеться в інформаційну бюлетені Міністерства оборони США.

Це повідомлення  з’явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на озброєння для України. Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Йдеться про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.

До списку зброї для України входять:

  • понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
  • понад 5 тис. протитанкових систем Javelin;
  • понад 7 тис. інших протитанкових систем;
  • сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;
  • понад 50 млн набоїв;
  • 45 тис. комплектів бронежилетів та касок;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
  • послуги супутникової зйомки.

Загальна допомога США Україні становила приблизно $1,7 млрд з 24 лютого.

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Джерело: Міноборони США

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