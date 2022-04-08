У п’ятницю, 8 квітня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що основні свої зусилля командування РФ зосередило на створенні наступальних угруповань для ведення бойових дій на Сході.

– Мета – встановлення повного контролю у Луганській та Донецькій областях. Противник продовжує використовувати ракетне озброєння з військових та цивільних об’єктів на території нашої держави. На захоплених територіях продовжуються репресії проти місцевого населення, створення органів окупаційної влади, – розповів він.

Спікер Міноборони додав, що ворог проводить перегрупування та намагається відновити боєздатність, щоб наступати на Донецькому напрямку.

Зокрема, до певних районів переміщуються підрозділи, які були виведені з Полісся та Сіверщини.