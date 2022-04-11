Російська авіаційна ракета Х-29 класу “повітря-земля” в результаті точного наведення знищила звичайний сільський туалет на городі. Це сталося неподалік від Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомило Оперативне командування Північ на своїй сторінці в Facebook.

У повідомленні уточнюється, що цей вид озброєння взагалі-то призначений для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадочних смуг і кораблів водотоннажністю до 10 тис. тонн і підводних човнів у надводному положенні. Пресслужба командування також оприлюднила фото знищеного “важливого інфраструктурного об’єкта”.

Вважається, що головна відмінність Х – 29т від базової версії – принцип стрільби “вистрілив-забув” і начебто може потрапити навіть у вікно доту або важливої будівлі.

Однак, схоже, у “другої армії світу” серйозні проблеми з підтриманням працездатності систем наведення авіаційного озброєння. Так само, як і з методикою використання керованих авіаційних ракет.

Проте орки продовжують підступно наносити авіаудари по цивільних об’єктах України, порушуючи закони і звичаї війни.

Нагадаємо, що росіяни використовували ракети Х – 29л при бомбардуванні Сирії.

А в 2017 році російські військові в окупованому Криму керовану ракету Х-29ТД запустили випадково. Про цей інцидент стало відомо тільки зараз завдяки судовому розгляду.

А справа була така. Двоє техніків на військовому аеродромі біля міста Саки здійснювали контроль за технічним станом авіаційних керованих засобів ураження, зокрема двох ракет Х-29ТД, з якими перед цим відбувався виліт винищувачів Су-30СМ.

В ході робіт сталося випадкове спрацьовування, в результаті якого ракета довжиною близько 4 м, вагою близько 700 кг (приблизно 100 кг припадає на вибухову речовину бойової частини) і максимальною дальністю пуску 8-13 км знесла ворота і частину стіни ангара, знищивши на шляху апаратуру і ще одну аналогічну ракету.

Згідно з Вікіпедією, ціна однієї ракети Х-29 становить 18 млн 459 тис. рублів (інформація за 2019 рік), що в перерахунку за поточним курсом близько $230 тис.

Так тримати, орки! Косоокість і недоумство вам у поміч!

Джерело: Оперативне командування Північ