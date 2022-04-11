Священникам УПЦ, які збирають підписи за трибунал над патріархом Кирилом, почали погрожувати

Після початку збору підписів за проведення церковного трибуналу для російського патріарха Кирила один із українських митрополитів почав погрожувати священнослужителям, щоб вони припинили засуджувати дії РФ.

Про це 11 квітня на своїй сторінці у Facebook повідомив священник Дніпропетровської єпархії УПЦ МП Андрій Пінчук. Саме він був організатором збору підписів серед релігійних діячів України з метою засудити позицію РПЦ.

За словами Андрія Пінчука, “обдзвонює та погрожує” українським священникам митрополит Полтавський і Миргородський Філіп.

Як доказ він оприлюднив листування в одному із месенджерів, де священнослужитель зізнається у тому, що хоче відкликати свій підпис через вплив митрополита Філіпа.

Нагадаємо, 10 квітня священники УПЦ МП звернулись до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила (справжнє ім’я – Кирило Гундяєв), що очолює Російську православну церкву.

Українські священнослужителі звинуватили Гундяєва у тому, що, благословивши війну проти України, він скоїв моральний злочин.

Крім цього, патріарха РФ звинуватили у проповідуванні ідеології “русского міра”, яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь.

Звернення є відкритим до підписання для духовенства УПЦ: свою згоду на проведення суду дали уже майже 200 священників, кількість підписів зростає.