Священникам ПЦУ, собирающим подписи за трибунал над патриархом Кириллом, начали угрожать

После начала сбора подписей за проведение церковного трибунала для российского патриарха Кирилла один из украинских митрополитов начал угрожать священнослужителям, если они продолжат осуждать действия РФ.

Об этом 11 апреля на своей странице в Facebook сообщил священник Днепропетровской епархии УПЦ МП Андрей Пинчук. Именно он был организатором сбора подписей среди религиозных деятелей Украины с целью осудить позицию РПЦ.

По словам Андрея Пинчука, “звонит и угрожает” украинским священникам митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

В качестве доказательства он обнародовал переписку в одном из мессенджеров, где священнослужитель признается в том, что хочет отозвать свою подпись из-за влияния митрополита Филиппа.

Напомним, 10 апреля священники УПЦ МП обратились к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла (настоящее имя — Кирилл Гундяев), возглавляющий Русскую Православную Церковь.

Украинские священнослужители обвинили Гундяева в том, что, благословив войну против Украины, он совершил моральное преступление.

Кроме этого, патриарха РФ обвинили в проповедовании идеологии “русского мира”, которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь.

Обращение открыто к подписанию для духовенства УПЦ: свое согласие на проведение суда дали уже почти 200 священников, количество подписей растет.