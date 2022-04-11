Священники Української Православної Церкви (Московський патріархат) звернулись до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила, що очолює Російську Православну Церкву.

Як повідомив протоієрей УПЦ (МП) Андрій Пінчук, це фактично є міжнародним церковним трибуналом проти російського патріарха.

– Міжнародний церковний трибунал. Саме так наші сучасники назвали б найвищу судову інстанцію світового православ’я. Йдеться про Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков. Вже багато століть в Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів. Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників, – розповів протоієрей Пінчук.

Він додав, що в історії російської церкви теж був прецедент звернення до суду Східних Патріархів, за результатами якого патріаршества був позбавлений Патріарх Никон, разом зі своїм єпископським саном.

– Никона залишили простим монахом та відправили на каяття до монастиря, – розповів Андрій Пінчук.

Відтак, оскільки Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, священики УПЦ звернулись до Собору Східних Церков.

Вони оголосили головні звинувачення проти патріарха Кирила:

Кирил проповідує доктрину “руського міра”, яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь; Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.

– Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення, – повідомив Андрій Пінчук.

Священники УПЦ (МП) також звернулись до предстоятелів помісних православних церков.

– Ми, священники Української Православної Церкви, в ці трагічні дні, коли триває жорстока війна Російської Федерації проти України, вважаємо своїм пастирським обов’язком звернутися до усієї повноти Світового Православ’я…. Дії російської армії довкола Харкова, Чернігова, Охтирки, Гостомеля, Ворзеля та особливо Маріуполя та Бучі мають очевидні ознаки геноциду українського народу та викликають обурення в усьому світі, – йдеться у зверненні.

Вони нагадали, що закликали патріарха Кирила виступити проти війни та сприяти припиненню військової агресії, однак Кирил проігнорував ці звернення.

– Більш того, від початку війни патріарх Кирил неодноразово робив публічні заяви, які містили фактичну підтримку агресивних дій Російської Федерації проти України, – написали священики.

Вони повторили тезу предстоятеля Православної Церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія, згідно з якою патріарх Кирил, який протягом багатьох років у своїх публічних заявах (в тому числі і під час візитів до України) стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він несе відповідальність, сьогодні прямо благословив фізичне знищення цієї пастви російськими військами.

Священники УПЦ МП підтримали відмову єпископів і духовенства своєї Церкви від поминання патріарха Кирила за богослужінням, хоча сьогодні “цього вже замало”.

– Ми чітко заявляємо про неможливість для себе подальшого перебування у будь-якій формі канонічного підпорядкування Московському патріарху. Це є велінням нашого християнського сумління. Ми бачимо жорстокі дії російської армії проти українського народу, які фактично схвалюються патріархом Кирилом. Як пастирі Церкви, і просто як християни ми завжди були, є і будемо зі своїм народом, з тими, хто страждає та потребує допомоги. Ми повністю підтримуємо українську державну владу та Збройні Сили України в їхній боротьбі проти агресора, – йдеться у зверненні священників.

Вони зазначили, що їх позиція повністю відповідає Євангелію та церковному переданню.

– Захист Батьківщини від ворога є однією з головних християнських чеснот. Особливо хочемо наголосити, що наша позиція відповідає і внутрішньому законодавству Руської Православної Церкви, – повідомили вони.

Священослужителі церкви УПЦ МП нагадали, що патріарх Кирил, а також численні єпископи та священники в Росії, прямо порушують норми Основ соціальної концепції.

– Зокрема, в цьому документі чітко сказано, що Церква не може надавати допомогу державі та співробітничати з нею, у разі якщо держава веде агресивну зовнішню війну… Сьогодні дії Російської Федерації проти Україні є ні чим іншим, як агресивною зовнішньою війною. Цей факт визнано усією світовою спільнотою… Позиція Московського патріархату щодо війни проти України не відповідає ані нормам християнської моралі, ані навіть її власним нормативним документам., – повідомили вони.

Вони навели ще низку аргументів проти дій та заяв патріарха РПЦ, в яких він плутається в історії та видає свої слова за позицію всього православ’я.

Як наслідок, священики Української православної церкви Московського патріархату закликали Предстоятелів Помісних Православних Церков усього світу:

Чітко і однозначно засудити військову агресію Російської Федерації проти України. Закликати президента Російської Федерації Володимира Путіна негайно припинити війну та звільнити усі захоплені території суверенної України. Розглянути публічні заяви Московського патріарха Кирила щодо війни проти України та надати їм оцінку в світлі Святого Письма та Священного Передання Церкви. Розглянути на всеправославному рівні доктрину “руського міра”, яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України, та надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї доктрини, притягнути патріарха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол.

Це звернення є відкритим до підписання для духовенства Української Православної Церкви.

У своєму дописі священники УПЦ також залишили контакти для того, щоб підписати звернення проти дій РФ та особисто патріарха Кирила.

Під відкритим зверненням поставили підпис вже 179 священників, а список регулярно поповнюється новими іменами.

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Джерело: Андрій Пінчук

Фото: Патріарх Кирил