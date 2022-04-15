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Факти / Україна / Політика

Призупинення діяльності фракції ОПЗЖ у Раді: що тепер буде з нардепами

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Олександр Корнієнко

Після призупинення діяльності фракції Опозиційна платформа – За життя у Верховній Раді народні депутати, які входили до її складу, є позафракційними.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

– Вони начебто говорили про створення парламентської групи. Можуть утворювати, ми не можемо цього заборонити. Я думаю, що вона навіть може мати співзвучну назву. Але це вже точно не буде фракція. У групі у них буде менше людей і вони не будуть другою за чисельністю фракцією, – пояснив він.

Також Олександр Корнієнко додав, що трохи інша ситуація з представниками цієї політсили у місцевих радах. Але Верховна Рада вже працює над відповідним законопроєктом, щоб врегулювати це питання і на місцевому рівні.

14 квітня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про призупинення діяльності партії Опозиційна платформа – За життя, а також парламентської фракції ОПЗЖ.

Передувало цьому те, що 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука – народного депутата від фракції Опозиційна платформа – За життя, який також був головою політради та співзасновником цієї політсили.

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