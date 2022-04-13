ОБСЄ визнала російські обстріли драмтеатру і пологового у Маріуполі воєнними злочинами

Експерти Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) офіційно визнали обстріл пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі військовими злочинами, вчиненими Росією.

Про це йдеться в останній доповіді ОБСЄ, опублікованій 13 квітня. Вона присвячена подіям в Україні в період з 24 лютого до 1 квітня.

– Загалом доповідь документує нелюдські дії, вчинені російськими військами в Україні. Це включає докази нападу на цивільних осіб, атаки на лікарні, зґвалтування, страти, мародерство та насильницьку депортацію мирних жителів до Росії, – сказав посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

“Цілеспрямовані вбивства” і “насильницькі викрадення мирних мешканців”, здійснені РФ в Україні, ОБСЄ кваліфікуватиме як злочини проти людяності.

Водночас інформація про вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах та селах Київської області у доповідь ОБСЄ не потрапила.

В організації це пояснили тим, що дані було підтверджено вже після завершення роботи над доповіддю.