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Підрив мосту на Одещині: Укрзалізниця обмежила маршрут поїздів

Анастасія Дячкіна
Підрив мосту на Одещині: Укрзалізниця обмежила маршрут поїздів

Укрзалізниця повідомила, що вирішила обмежити маршрут поїздів Одеською областю, де рано-вранці 27 квітня повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, що призвело до руйнувань.

Як уточнюється, з 27 квітня приміські потяги прямуватимуть у сполученні Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса.

Тим часом на ділянці Кароліно-Бугаз – Білгород-Дністровський – Кароліно-Бугаз приміські потяги не курсуватимуть.

Нагадаємо, вперше російські загарбники атакували ракетами міст через Дністровський лиман 26 квітня о 12.36.

З міркувань безпеки рух мостом перекрили, а водіїв попросили обрати альтернативні маршрути руху.

Минулого тижня, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря.

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