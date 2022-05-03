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Факти / Україна

Усі постраждалі від ракетного удару в Одесі – члени однієї родини

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ракетний обстріл Одеси 2 травня 2022

Під час ракетного обстрілу Одеси 2 травня постраждали члени однієї родини.

Про це повідомила місцева кореспондентка Ольга Циктор в ефірі марафону національних телеканалів.

17-річна дівчина, яка дістала осколкових поранень, має стати невісткою родини постраждалих.

Нині вона перебуває в стані середньої тяжкості в лікарні.

У медичному закладі з незначними пораненнями в стабільному стані перебувають також батьки майбутнього чоловіка дівчини.

З іншими людьми, які перебували в будівлі, нині працюють психологи.

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Пояснила кореспондентка також, чому сирени в місті спрацювали після ракетного удару.

За її словами, місто атакували ракетою не типу Калібр чи Бастіон, як це було раніше, а протикорабельною ракетою Онікс.

– Можливо, вона летіла занадто низько або занадто швидко. Такий тип ракет у момент фіксації спершу намагаються збити, а потім вже подають сигнал повітряної тривоги, – зазначила журналістка.

Ворожий снаряд армія РФ випустила з берегів Криму.

Нагадаємо, що 2 травня під час ракетного удару по житловому будинку Одеси загинув 15-річний підліток.

Поранення дістала й дівчина, яка в майбутньому має стати невісткою його родини. За два дні, 5 травня, їй виповниться 18 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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