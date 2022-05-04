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Факти / Україна

РФ намагається штурмувати Азовсталь, інформацію про прорив поки що не підтверджено – Міноборони

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Міноборони України

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські окупаційні війська продовжують блокувати завод Азовсталь у Маріуполі.

Про це він сказав у середу, 4 травня, під час брифінгу в Києві.

– Російська Федерація продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу Азовсталь. Це поки що все, що я можу сказати, – сказав Мотузяник.

Він підтвердив, що рашисти намагалися проводити штурмові дії та періодично продовжують авіаційні, артилерійські та ракетно-бомбові удари по заводу Азовсталь.

– Яка ситуація станом на цю хвилину, я сказати не можу. У мене немає оперативних даних, – резюмував речник.

До цього у ЗМІ з посиланням на свої джерела заявили, що російські окупанти нібито змогли прорватися на завод Азовсталь. Мер Маріуполя Вадим Бойченко також сказав, що на території Азовсталі 4 травня відбуваються тяжкі бої, із захисниками заводу зник зв’язок.

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Фото: Міноборони

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