ЄС виділяє €200 млн на підтримку внутрішніх переселенців в Україні

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готовий виділити Україні €200 млн для підтримки внутрішніх переселенців.

Про це президент ЄК повідомила у себе у Twitter.

Також фон дер Ляйєн нагадала, що з початку повномасштабної війни країни ЄС надали Україні $4 млрд економічної підтримки та ще €3,5 млрд – на допомогу українцям, які виїхали до країн Євросоюзу через війну.

Glad to announce a further €200 million in EU humanitarian aid for Ukraine at the Donors’ Conference.

With this new pledge we tell the people of Ukraine: your fight is our fight. We are with you.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2022