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Факти / Світ

ЄС виділяє €200 млн на підтримку внутрішніх переселенців в Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готовий виділити Україні €200 млн для підтримки внутрішніх переселенців.

Про це президент ЄК повідомила у себе у Twitter.

Також фон дер Ляйєн нагадала, що з початку повномасштабної війни країни ЄС надали Україні $4 млрд економічної підтримки та ще €3,5 млрд – на допомогу українцям, які виїхали до країн Євросоюзу через війну.

– Ми раді анонсувати €200 млн гуманітарної допомоги ЄС для України на Конференції донорів. Цією новою обіцянкою ми говоримо народу України: ваша боротьба – це наша боротьба. Ми з вами… Сподіваюся, наш приклад наслідуватимуть багато інших, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Тим часом прем’єр Швеції напередодні анонсувала $23 млн підтримки від організацій, які надають гуманітарну допомогу українцям.

Нагадаємо, Конференцію донорів ініціювали Швеція та Польща, які закликали обговорити, як можна підтримати стійкість суспільства України та задовольнити його потреби у довгостроковій перспективі – включаючи фінансування відновлення країни, яке ще належить розпочати українцям.

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