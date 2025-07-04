Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно оголосили про розрив

Зіркова пара Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно підтвердили своє розставання після кількох місяців чуток і припущень.

Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися

У спільній заяві представники зірок наголосили, що Блум і Перрі вже тривалий час “переформатовують свої стосунки”, щоби зосередитися на спільному вихованні доньки.

– Вони й надалі з’являтимуться разом як родина, адже їхній спільний пріоритет – виховання доньки з любов’ю, стабільністю та взаємною повагою, – йдеться в повідомленні.

Напередодні Блум поділився у своїх сториз серією цитат швейцарського психотерапевта Карла Юнга, у яких ідеться про самотність, смуток та баланс між щастям і темрявою.

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– Самотність виникає не через відсутність людей поруч, а через неможливість поділитися тим, що здається важливим для тебе, – йдеться в одному з висловлювань.

Інсайдер, близький до пари, повідомив, що рішення про розрив було ухвалено ще минулого місяця. Попри емоційний удар для Кеті, вона полегшено зітхнула, що їй не доведеться знову проходити через розлучення.

Стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума

Кеті Перрі та Орландо Блум познайомилися у 2016 році на афтепаті після вручення Золотого глобуса. У 2019-му вони заручилися у День святого Валентина, а вже наступного року наприкінці серпня у них народилася донька Дейзі Дав, яка залишилася їхньою єдиною спільною дитиною.

Відомо, що напруга в стосунках пари наростала останні місяці, тож рішення розійтися, за словами інсайдерів, було “питанням часу”.

Наразі Кеті Перрі зосередилася на роботі — вона дає концерти в межах свого туру Lifetimes. Орландо Блум проводить час з друзями – нещодавно його бачили на передвесільній вечірці Джеффа Безоса і Лорен Санчес в Італії. Сама Перрі на святкуванні не з’явилася, але Санчес публічно надіслала їй слова підтримки в Instagram.