У Херсоні окупанти монтують сцену до 9 травня

У Херсоні на площі біля будівлі обласної військової адміністрації окупанти монтують сцену до 9 травня.

Про це повідомляє ОВА в ранковому зведенні 7 травня.

Нині військові РФ роблять все можливе для підтримання окупаційного режиму в Херсоні.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, в області збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів.

Тим часом у регіоні не припиняються вибухи та обстріли. На території області російські загарбники ведуть бойові дії та мародерять.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомляє про те, що в підвалах Херсонської області катують майже пів тисячі людей.

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– Як і в Херсоні, так і на адмінмежі з Кримом, наприклад, у Новоолексіївці та Генічеську, у російських військових є списки АТОвців та активістів, які, зокрема, брали участь у громадянській блокаді Криму в 2015 році. До цих людей приходять додому й викрадають їх звідти, – цитує слова Таміли Ташевої Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль припускає, що Росія має намір офіційно оголосити війну Україні 9 травня.

Іноземні видання зазначають, що цього дня під час урочистостей президент Росії Володимир Путін надішле попередження Заходу про “кінець світу”.

Відомо, що в Маріуполі Донецької області окупанти хочуть залучити до участі в параді 9 травня майже 2 тис. полонених із у фільтраційних таборів у селищах Козацькому та Безіменному.

Чоловіків планують перевдягнути в українську військову форму.

У найближчі два дні, на переконання радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, війська РФ спробують вийти на кордони Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки