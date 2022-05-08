Найімовірніше всі 60 осіб загинули – ОВА про авіаудар по школі в Білогорівці

Унаслідок авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області попередньо загинули 60 осіб.
Таке припущення зробив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Найімовірніше всі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства “руського миру” – цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей у Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не можуть військового – вб’ють беззахисну дитину, – говорить Сергій Гайдай.
Авіаудар по Білогорівці російські військові здійснили 7 травня о 16.37.
Унаслідок обстрілу спалахнули пожежі в будинку культури та будівлі школи, у бомбосховищі якої ховалися близько 90 жителів селища.
Займання в навчальному закладі, що охопило площу близько 300 кв. м, ліквідовували майже чотири години.
Семеро з 30 евакуйованих – поранені. Під час розбирання завалів рятувальники виявили тіла двох загиблих.
Нагадаємо, що удень 7 травня окупаційні війська РФ із Градів та Ураганів обстріляли також Привілля.
Загинули хлопці 11 та 14 років. Їхня 69-річна бабуся, а також 8-ми та 12-річна сестри госпіталізовані до лікарні з тяжкими поранення.
Як з’ясували пізніше в обласній військовій адміністрації, ворог вдарив саме в той момент, коли бабуся з онуками на кілька хвилин вийшли зі сховища.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай