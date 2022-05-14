Генерал армії США, верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк повідомив, що Україна може уникнути довготривалої війни за допомогою західного озброєння.

Про це він сказав під час обговорення на Київському безпековому форумі.

Він наголосив, що нікому не потрібна довготривала війна, адже це означає ще більше кровопролиття.

– Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальша ескалація. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна, – сказав Кларк.

За його словами, до війни може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові сили. Такий сценарій можна попередити посиленням бойової спроможності ЗСУ: щоб українські військові могли відкинути російську армію на Донбасі, відрізати їхні сили в Херсоні та в Херсонській області, закрити їм доступ до окупованого Криму.

Веслі Кларк наголошує, що Збройним силам України для ефективного знищення ворога треба танки, РСЗВ, гелікоптери, літаки, такі як Су, як F-16 тощо.

– Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і зокрема Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни, – сказав Кларк.

На його думку, наразі Росія не має уявлення про те, що станеться, якщо швидко діяти.