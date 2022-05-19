Контрнаступ ЗСУ на Донбасі та Харківщині та евакуація з Азовсталі: що відбувається на 85-й день війни (онлайн)
Триває операція із порятунку захисників Маріуполя.
Президент України Володимир Зеленський продовжив правовий статус дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області, а в Офісі президента повідомляють про початок контрнаступу у двох напрямках Донбасу.
Єврокомісія запропонувала план з повоєнного відновлення України, який на першому етапі включатиме фінансову допомогу у розмірі €9 млрд.
Російські військові обстріляли територію вздовж усього кордону Сумської області.
Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
– Тривожний вечір на Сумщині. Російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини, – повідомив він.
Так, за його даними, російська армія обстріляла:
– близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.
– майже о 20 годині у Великописарівській громаді шість мінометних прильотів від росіян.
– майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині.
– водночас по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.
– близько 22 з ворожої Росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже пів години.
– майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.
– Ми відповідали на ворожі дії належним чином, – написав Дмитро Живицький.
Він додав, що за попередніми даними жертв і постраждалих немає. Наразі інформація уточнюється.
Джерело: Дмитро Живицький
Польща надасть Україні 25 тис. тонн бензину зі своїх запасів через виникненням дефіциту пального в Україні.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі в Києві з польським міністром клімату та навколишнього середовища Анною Москвою.
Зокрема, Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.
Міністр економіки України зазначила, що в рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Вона підкреслила, що Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.
Джерело: Польське радіо