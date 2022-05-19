01:13 -

Російські військові обстріляли територію вздовж усього кордону Сумської області.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

– Тривожний вечір на Сумщині. Російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини, – повідомив він.

Так, за його даними, російська армія обстріляла:

– близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.

– майже о 20 годині у Великописарівській громаді шість мінометних прильотів від росіян.

– майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині.

– водночас по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.

– близько 22 з ворожої Росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже пів години.

– майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

– Ми відповідали на ворожі дії належним чином, – написав Дмитро Живицький.

Він додав, що за попередніми даними жертв і постраждалих немає. Наразі інформація уточнюється.

Джерело: Дмитро Живицький