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Факти / Україна

Били з Градів та Ураганів: РФ обстріляла село на Дніпропетровщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Дніпропетровської області 19 травня

Упродовж ночі 19 травня російські загарбники п’ять разів обстрілювали Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

Ворог бив із Градів та Ураганів по селу Велика Костромка.

– Людей не зачепило. Пошкоджені та зруйновані будинки, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Після ворожого обстрілу в селі частково немає світла та газу.

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Нагадаємо, що Зеленодольську та Апостолівську громади, що на межі з Херсонщиною, ворог обстрілював і напередодні. Тоді там минулося без жертв та постраждалих.

Через ракетний обстріл Дніпра цього ж дня осколкові поранення дістали троє людей.

Одну ракету в обласному центрі збили сили протиповітряної оборони, однак її уламки пошкодили два будинки.

Інший снаряд зруйнував об’єкт транспортної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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