Били з Градів та Ураганів: РФ обстріляла село на Дніпропетровщині

Травень, 19 в 8:31

Упродовж ночі 19 травня російські загарбники п’ять разів обстрілювали Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

Ворог бив із Градів та Ураганів по селу Велика Костромка.

– Людей не зачепило. Пошкоджені та зруйновані будинки, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Після ворожого обстрілу в селі частково немає світла та газу.

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Нагадаємо, що Зеленодольську та Апостолівську громади, що на межі з Херсонщиною, ворог обстрілював і напередодні. Тоді там минулося без жертв та постраждалих.

Через ракетний обстріл Дніпра цього ж дня осколкові поранення дістали троє людей.

Одну ракету в обласному центрі збили сили протиповітряної оборони, однак її уламки пошкодили два будинки.

Інший снаряд зруйнував об’єкт транспортної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко