Били з Градів та Ураганів: РФ обстріляла село на Дніпропетровщині
Упродовж ночі 19 травня російські загарбники п’ять разів обстрілювали Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.
Ворог бив із Градів та Ураганів по селу Велика Костромка.
– Людей не зачепило. Пошкоджені та зруйновані будинки, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Після ворожого обстрілу в селі частково немає світла та газу.
Нагадаємо, що Зеленодольську та Апостолівську громади, що на межі з Херсонщиною, ворог обстрілював і напередодні. Тоді там минулося без жертв та постраждалих.
Через ракетний обстріл Дніпра цього ж дня осколкові поранення дістали троє людей.
Одну ракету в обласному центрі збили сили протиповітряної оборони, однак її уламки пошкодили два будинки.
Інший снаряд зруйнував об’єкт транспортної інфраструктури.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко