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Факти / Україна / Суспільство

1,1 млрд грн становлять збитки інфраструктури лише одного села на Київщині – інфографіка

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
буча

Збитки інфраструктури лише одного села Мощун на Київщині від війни становлять майже 1,1 млрд грн або $37,3 млн. 

Про це свідчить оцінка KSE Institute в межах проєкту Росія заплатить. Обрахунок збитків інфраструктури села Мощун проводився на основі даних, зібраних у рамках проєкту RebuildUA, який ініціювали SmartFarming та Вкурсі Агро. 

Мощун / Фото: KSE Institute

Оцифрована інформація про інфраструктуру с. Мощун — це найточніші на сьогодні дані оцінки збитків. Вони були зібрані через оцифрування високоточних знімків з дронів. Це дозволяє оцінити рівень руйнувань, скласти теплову карту пошкоджень та рівнів бомбардувань. 

Відповідно до звіту RebuildUA та KSE Institute, оцифрування інформації інфраструктури селища свідчить про те, що під час війни у Мощуні було зруйновано та пошкоджено 2 тис. будівель. Зокрема, 921 приватний будинок, ще стільки ж — господарських будівель та споруд. Внаслідок бойових дій також були зруйновані та пошкоджені 20 промислових будівель, 18 теплиць, три магазини, два готелі, школа, церква, будинок культури та відділення пошти

Збитки інфраструктури в с. Мощун / Фото: KSE Institute

Найбільша сума збитків завдана селу через руйнування приватних будинків і становить 954 млн грн або $32,6 млн. Збитки від пошкоджень та руйнувань господарських приміщень оцінюються в 94 млн грн або понад $3,2 млн. Втрати активів промислових обʼєктів становлять 21 млн грн або $718,6 тис

Втрати активів промислових обʼєктів становлять 21 мільйон гривень або $718,6 тисячі / Фото: KSE Institute

Детальний звіт з оцифруванням зруйнованої інфраструктури села Мощун Київської області та оцінкою збитків доступний за посиланням

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Методологія оцінки фінансових втрат с. Мощун внаслідок руйнування фізичної інфраструктури:

  1. Завдяки зйомці дронами та оцифруванню геопросторової інформації визначено рівень руйнувань обʼєктів. Для розрахунків використані такі частки: повне руйнування — 100% відновлювальної вартості, сильне руйнування — 50%, слабке руйнування — 20% та ймовірне руйнування — 10%. 
  2. Оцінка великих обʼєктів, зокрема підприємств, розраховується індивідуально на основі фінансової звітності та інших публічних джерел інформації щодо вартості. 
  3. Середні обʼєкти, якими є переважно будівлі соціальної інфраструктури, торгівлі та сфери послуг (заклади охорони здоров’я, освіти та культури, магазини, готелі та ресторани тощо) розраховуються на основі середньостатистичних даних щодо вартості, з урахуванням типу місцевості (міська/сільська).
  4. Малі або дрібні обʼєкти, до яких належать житлові будинки, господарчі споруди та гаражі, розраховуються через середньостатистичний метраж (з урахуванням області та типу місцевості) та вартість квадратного метра (номінальна собівартість + вартість косметичного ремонту + вартість демонтажу).

Проєкт RebuildUA розпочав оцифрування зруйнованої інфраструктури міст та селищ Київської області, над оцінкою збитків якої працюватиме команда KSE Institute. 

Разом з командою KSE Institute над аналізом збитків інфраструктури України працюють також волонтери з Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Прозорро.Продажі, Prozorro та Української ради торговельних центрів. 

Нагадаємо, станом на 2 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури сягнула майже $92 млрд або 2.7 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $4.5 млрд. Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту Росія заплатить командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури. 

Надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, у результаті війни, може кожен громадянин чи юридична особа. Для цього командою KSE Institute спільно з Офісом президента та Міністерством економіки України було створено проєкт Росія заплатить (https://damaged.in.ua/) та чат-бот

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