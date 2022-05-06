1,1 млрд грн становлять збитки інфраструктури лише одного села на Київщині – інфографіка

Збитки інфраструктури лише одного села Мощун на Київщині від війни становлять майже 1,1 млрд грн або $37,3 млн.

Про це свідчить оцінка KSE Institute в межах проєкту Росія заплатить. Обрахунок збитків інфраструктури села Мощун проводився на основі даних, зібраних у рамках проєкту RebuildUA, який ініціювали SmartFarming та Вкурсі Агро.

Оцифрована інформація про інфраструктуру с. Мощун — це найточніші на сьогодні дані оцінки збитків. Вони були зібрані через оцифрування високоточних знімків з дронів. Це дозволяє оцінити рівень руйнувань, скласти теплову карту пошкоджень та рівнів бомбардувань.

Відповідно до звіту RebuildUA та KSE Institute, оцифрування інформації інфраструктури селища свідчить про те, що під час війни у Мощуні було зруйновано та пошкоджено 2 тис. будівель. Зокрема, 921 приватний будинок, ще стільки ж — господарських будівель та споруд. Внаслідок бойових дій також були зруйновані та пошкоджені 20 промислових будівель, 18 теплиць, три магазини, два готелі, школа, церква, будинок культури та відділення пошти.

Найбільша сума збитків завдана селу через руйнування приватних будинків і становить 954 млн грн або $32,6 млн. Збитки від пошкоджень та руйнувань господарських приміщень оцінюються в 94 млн грн або понад $3,2 млн. Втрати активів промислових обʼєктів становлять 21 млн грн або $718,6 тис.

Детальний звіт з оцифруванням зруйнованої інфраструктури села Мощун Київської області та оцінкою збитків доступний за посиланням.

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Методологія оцінки фінансових втрат с. Мощун внаслідок руйнування фізичної інфраструктури:

Завдяки зйомці дронами та оцифруванню геопросторової інформації визначено рівень руйнувань обʼєктів. Для розрахунків використані такі частки: повне руйнування — 100% відновлювальної вартості, сильне руйнування — 50%, слабке руйнування — 20% та ймовірне руйнування — 10%. Оцінка великих обʼєктів, зокрема підприємств, розраховується індивідуально на основі фінансової звітності та інших публічних джерел інформації щодо вартості. Середні обʼєкти, якими є переважно будівлі соціальної інфраструктури, торгівлі та сфери послуг (заклади охорони здоров’я, освіти та культури, магазини, готелі та ресторани тощо) розраховуються на основі середньостатистичних даних щодо вартості, з урахуванням типу місцевості (міська/сільська). Малі або дрібні обʼєкти, до яких належать житлові будинки, господарчі споруди та гаражі, розраховуються через середньостатистичний метраж (з урахуванням області та типу місцевості) та вартість квадратного метра (номінальна собівартість + вартість косметичного ремонту + вартість демонтажу).

Проєкт RebuildUA розпочав оцифрування зруйнованої інфраструктури міст та селищ Київської області, над оцінкою збитків якої працюватиме команда KSE Institute.

Разом з командою KSE Institute над аналізом збитків інфраструктури України працюють також волонтери з Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Прозорро.Продажі, Prozorro та Української ради торговельних центрів.

Нагадаємо, станом на 2 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури сягнула майже $92 млрд або 2.7 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $4.5 млрд. Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту Росія заплатить командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

Надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, у результаті війни, може кожен громадянин чи юридична особа. Для цього командою KSE Institute спільно з Офісом президента та Міністерством економіки України було створено проєкт Росія заплатить (https://damaged.in.ua/) та чат-бот.