Червень, 17 в 21:34

Мер Луцька Ігор Поліщук прокоментував загрозу нападу на Волинь з боку Білорусі, та розповів, що наразі заважає самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку дати наказ про наступ.

– Те або інше переміщення техніки, особового складу й військових частин на кордоні Білорусі та нашої Волинської області ми спостерігаємо в тій чи іншій кількості з перших днів. Зараз ця активність посилилась, і на 100% сказати, що вторгнення буде, або ж що його не буде – на жаль, неможливо. Але якщо ми проаналізуємо ситуацію, то є низка причин, які говорять, що у нас є можливість сподіватись, що нападу не буде, – сказав Поліщук.

Він поділив такі причини на дві категорії – військові та невійськові.

Серед військових причин те, що північ Волинської області – це суцільні непрохідні болота.

Зараз дивляться

– Однозначно, що техніці, у разі здійснення сухопутного нападу, буде дуже складно пройти там. В них залишаться лише вузькі дороги, де вони будуть як на долоні перед зброєю, яка є у наших військових. Тож це дуже ризикована ідея. Окрім того, для того щоб операція була успішною, необхідно мати суттєву кількісну перевагу у складі військовослужбовців. Сьогодні ж, згідно з інформацією, яку ми маємо, такої суттєвої кількісної переваги у білоруської сторони, яку вона може дислокувати у нас і спрямувати для нападу на Волинську область, немає, – підкреслив мер Луцька.

Він додав, що історично склалось, що у мешканців Волинської області є чимало родичів, знайомих та друзів в Білорусі.

– Звичайно, вони між собою спілкуються, тож нам відомо, що моральний стан білоруських військовослужбовців є таким, який не налаштовує їх на участь у можливому вторгненні. Вони розуміють, що це не їхня війна, тож у разі такого наказу з боку головнокомандуючого Білорусі, він може бути або не виконаний, або ж станеться взагалі несподіваний поворот для Лукашенка, – зазначив Поліщук.

Серед невійськових причин – те, що Лукашенко розуміє, що сьогодні Білорусь є посібником РФ у війні з Україною, бо надає свої військові бази. Але якщо це буде наступ білоруських військ, то це вже зовсім інший статус Білорусі у цій війні, інші наслідки та відповідальність.

До того ж, на думку мера Луцька, внутрішньополітичні аспекти в Білорусі завадять дати такий наказ. А ще на рішення Лукашенка впливає можливість оголошення нових, більш жорстких санкцій.

– Крім цього, у випадку нападу, військові дії будуть проводитись безпосередньо поблизу до Польщі – країни, яка є членом НАТО. Це додає небезпеки та песимістичного сценарію, – резюмував Ігор Поліщук.