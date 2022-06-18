Июнь, 17 в 21:34

Мэр Луцка Игорь Полищук прокомментировал угрозу нападения на Волынь со стороны Беларуси, и рассказал, что мешает самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко дать приказ о наступлении.

– То или иное перемещение техники, личного состава и воинских частей на границе Беларуси и Волынской области мы наблюдаем в том или ином количестве с первых дней. Сейчас эта активность усилилась, и на 100% сказать, что вторжение будет, или что его не будет – к сожалению, невозможно. Но если мы проанализируем ситуацию, есть ряд причин, которые говорят, что у нас есть возможность надеяться, что нападения не будет, – сказал Полищук.

Он поделил такие причины на две категории – военные и невоенные.

Среди военных причин то, что север Волынской области – это сплошные непроходимые болота.

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– Однозначно, что технике в случае совершения сухопутного нападения будет очень сложно пройти там. У них останутся только узкие дороги, где они будут как на ладони перед оружием, которое есть у наших военных. Это очень рискованная идея. Кроме того, для того чтобы операция была успешной, необходимо иметь существенное количественное преимущество в составе военнослужащих. Сегодня же, согласно имеющейся у нас информации, такого существенного количественного преимущества у белорусской стороны, которое она может дислоцировать у нас и направить для нападения на Волынскую область, нет, – подчеркнул мэр Луцка.

Он добавил, что исторически сложилось, что у жителей Волынской области немало родственников, знакомых и друзей в Беларуси.

– Конечно, они между собой общаются, поэтому нам известно, что моральное состояние белорусских военнослужащих является таким, которое не настраивает их на участие в возможном вторжении. Они понимают, что это не их война, поэтому в случае такого приказа со стороны главнокомандующего Беларуси он может быть либо не выполнен, либо произойдет вообще неожиданный поворот для Лукашенко, – отметил Полищук.

Среди невоенных причин – то, что Лукашенко понимает, что сегодня Беларусь является пособницей РФ в войне с Украиной, потому что предоставляет свои военные базы. Но если это будет наступление белорусских войск, это уже совсем другой статус Беларуси в этой войне, другие последствия и ответственность.

К тому же, по мнению мэра Луцка, внутриполитические аспекты в Беларуси помешают отдать такой приказ. А также на решение Лукашенко влияет возможность объявления новых, более жестких санкций.

– Кроме того, в случае нападения, военные действия будут проводиться в непосредственной близости от Польши – страны, которая является членом НАТО. Это придает опасности и пессимистический сценарий, – резюмировал Игорь Полищук.