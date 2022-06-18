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Нідерланди та Данія підтримали надання Україні статусу кандидата. Раніше вони вагалися

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Уряд Нідерландів підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. Досі офіційний Амстердам вагався та очікував на рекомендацію Європейської комісії.

Про відповідне рішення після засідання Ради міністрів повідомив очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

— Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо це (рішення про надання статусу кандидата Україні, – Ред.) збалансованим, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте ухвалимо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього, – заявив міністр.

За його словами, усі країни, які хочуть приєднатися, повинні подолати низку перешкод. Зокрема, Україні ще потрібно значно покращити принципи верховенства права.

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А прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в ЄС “розумним компромісом”.

Також змінила своє рішення щодо схвалення надання статусу кандидата Україні й Данія. Про це у Twitter повідомили глави МЗС України та Данії.

— Я розмовляв з Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій, — написав він у Twitter.

Кофод зазначив, що Данія готова підтримати статус кандидата в ЄС. А також висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною щодо реформ.

— Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини.

Раніше офіційний Копенгаген заявляв, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. У Данії вбачали “ранню стадію” готовності України взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС.

Водночас уряд Португалії ще не визначився щодо своєї позиції у питанні надання кандидатства Україні. Міністр закордонних справ Жоау Гомеш Кравіньйу заявив, що треба вивчити висновок Єврокомісії, підготовлений Брюсселем, а потім ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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Джерело: RTL

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