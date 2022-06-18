Нідерланди та Данія підтримали надання Україні статусу кандидата. Раніше вони вагалися

Червень, 17 в 21:18

Уряд Нідерландів підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. Досі офіційний Амстердам вагався та очікував на рекомендацію Європейської комісії.

Про відповідне рішення після засідання Ради міністрів повідомив очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

— Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо це (рішення про надання статусу кандидата Україні, – Ред.) збалансованим, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте ухвалимо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього, – заявив міністр.

За його словами, усі країни, які хочуть приєднатися, повинні подолати низку перешкод. Зокрема, Україні ще потрібно значно покращити принципи верховенства права.

Зараз дивляться

А прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в ЄС “розумним компромісом”.

Також змінила своє рішення щодо схвалення надання статусу кандидата Україні й Данія. Про це у Twitter повідомили глави МЗС України та Данії.

— Я розмовляв з Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій, — написав він у Twitter.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022

Кофод зазначив, що Данія готова підтримати статус кандидата в ЄС. А також висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною щодо реформ.

— Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини.

Good talk with close friend & colleague @DmytroKuleba tonight Denmark ready to support Ukraine EU candidacy status Look forward to continuing cooperation w/ #Ukraine on reforms We must send strongest possible signal that Ukraine belongs to the European family#dkpol #eudk pic.twitter.com/Qs8URRlmWX — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022

Раніше офіційний Копенгаген заявляв, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. У Данії вбачали “ранню стадію” готовності України взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС.

Водночас уряд Португалії ще не визначився щодо своєї позиції у питанні надання кандидатства Україні. Міністр закордонних справ Жоау Гомеш Кравіньйу заявив, що треба вивчити висновок Єврокомісії, підготовлений Брюсселем, а потім ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Джерело: RTL