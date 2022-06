Нідерланди та Данія підтримали надання Україні статусу кандидата. Раніше вони вагалися

Уряд Нідерландів підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. Досі офіційний Амстердам вагався та очікував на рекомендацію Європейської комісії.

Про відповідне рішення після засідання Ради міністрів повідомив очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

За його словами, усі країни, які хочуть приєднатися, повинні подолати низку перешкод. Зокрема, Україні ще потрібно значно покращити принципи верховенства права.

А прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в ЄС “розумним компромісом”.

Також змінила своє рішення щодо схвалення надання статусу кандидата Україні й Данія. Про це у Twitter повідомили глави МЗС України та Данії.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022