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Немає на озброєнні армії Росії: українські захисники збили безпілотник Мерлин-ВР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Немає на озброєнні армії Росії: українські захисники збили безпілотник Мерлин-ВР
Фото: Depositphotos

Збройні сили України збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат Мерлин-ВР. Експериментальний безпілотник продемонстрували суспільству лише у вересні 2021 року та ще не прийняли офіційні на озброєння армії Російської Федерації.

За даними українських видань, розробкою безпілотника займалися фахівці у Науково-дослідному інституті сучасних телекомунікаційних технологій на території російського міста Смоленськ. Його особливість полягає у гібридній силовій установці.

Безпілотник забезпечує малу акустичну помітність, може перебувати у повітрі до 10 годин та на висоті до 5 км, як стверджували розробники.

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Найбільше можливе навантаження Мерлин-ВР у 6,5 кг дає можливість встановити потужний оптико-електронний модуль.

Фахівці вважають, що Російська Федерація почала застосовувати такі безпілотники, щоб здійснити спробу випробувати його установку під час реальних бойових умов. Проте є інша версія – найімовірніше російська армія відчуває значну нестачу техніки, втраченої внаслідок агресії проти України.

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Джерело: АрміяInform

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