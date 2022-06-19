Червень, 19 в 8:40

Найближчими тижнями Німеччина відправить в Україну нові гаубиці. Разом з артилерією очікуються зенітні системи Gepard.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час інформаційного телемарафону. За її словами, ЗСУ також отримають американські реактивні системи HIMARS.

– Для американських систем ми зробимо навчання у Німеччині. Цей тренінг не триває довго, мені сказали, що три тижні, — розповіла посол.

Також Фельдгузен додала, що до жовтня очікуються постачання сучасних протибалістичних систем ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

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– Наразі вони ще виготовляються, – уточнила посол Німеччини.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить постачання Збройним силам України сучасного озброєння.

Нагадаємо, Олаф Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі й президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 16 червня відвідали з візитом Україну.

Вони обговорили з українським керівництвом питання євроінтеграції, кроки для посилення оборони України, санкції проти РФ.