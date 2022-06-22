До берега в Коблевому знову принесло міну

Червень, 22 в 6:31

Чорне море знову принесло міну до узбережжя Коблевого.

Про це Оперативне командування Південь повідомило в нічному зведенні 22 червня.

У кількох метрах від берега вибуховий пристрій контрольовано підірвали Сили оборони.

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Як наголошують українські захисники, руйнувань та постраждалих немає.

Ще одну міну хвилями прибило до берега Коблевого напередодні. Тоді вона здетонувала безконтрольно.

Жертв та постраждалих вдалось уникнути лише тому, що ні на пляжі, ні в прибережних водах нікого не було.

21 червня ще одна міна безконтрольно здетонувала біля берега Одеської області.

Вибуховою хвилею пошкоджено пляжні будівлі.

Люди не постраждали, тому що на той час на узбережжі нікого не було.

– Зважте на доцільність та ризики такого екстремального пляжного відпочинку. Будьте відповідальними перед своїми дітьми за їхню та власну безпеку, – закликали ОК Південь.

Нагадаємо, що 11 червня на пляжі Одеської області на міні підірвався відпочивальник.

Нещасний випадок стався, коли чоловік вирішив заміряти глибину та температуру води у той час, як дружина з сином розкладали речі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь