У Коблевому біля берега безконтрольно здетонувала міна

Червень, 21 в 6:28

У Коблевому безконтрольно здетонувала морська міна.

Від вибуху ніхто не постраждав тільки тому, що ні на пляжі, ні в прибережних водах людей не було.

Морську міну прибило до берега хвилями.

Зараз дивляться

Здетонував вибуховий пристрій на відстані близько 50 метрів.

– Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

У північно-західній частині Чорного моря станом на 21 червня Росія утримує кораблі, підводний човен та ВДК.

– Решта флоту усупереч панічним “вкидам” ворожої пропаганди перебуває в пунктах базування. Однак загроза ракетного удару лишається актуальною. Не можна виключати й спробу висадки десанту, – зазначають в ОК Південь.

Нагадаємо, що 11 червня на пляжі Одеської області на міні підірвався відпочивальник.

Нещасний випадок стався, коли чоловік вирішив заміряти глибину та температуру води у той час, як дружина з сином розкладали речі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь