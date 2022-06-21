У Коблевому біля берега безконтрольно здетонувала міна
У Коблевому безконтрольно здетонувала морська міна.
Від вибуху ніхто не постраждав тільки тому, що ні на пляжі, ні в прибережних водах людей не було.
Морську міну прибило до берега хвилями.
Здетонував вибуховий пристрій на відстані близько 50 метрів.
– Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
У північно-західній частині Чорного моря станом на 21 червня Росія утримує кораблі, підводний човен та ВДК.
– Решта флоту усупереч панічним “вкидам” ворожої пропаганди перебуває в пунктах базування. Однак загроза ракетного удару лишається актуальною. Не можна виключати й спробу висадки десанту, – зазначають в ОК Південь.
Нагадаємо, що 11 червня на пляжі Одеської області на міні підірвався відпочивальник.
Нещасний випадок стався, коли чоловік вирішив заміряти глибину та температуру води у той час, як дружина з сином розкладали речі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь