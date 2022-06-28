Червень, 28 в 15:02

У вівторок, 28 червня, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відповів на погрозу заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Мєдвєдєва щодо того, що спроби деокупувати Крим нібито розцінюватимуть у Москві як оголошення війни.

– Хочу заспокоїти пана Мєдвєдєва: “Крим ваш” може бути лише у хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і жодної спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде здійснено без спроб, відразу. Без поваги, Олексій Данілов, – написав секретар РНБО.

РФ уже вісім років здійснює військову агресію проти України. 2014 року вона окупувала Кримський півострів і розв’язала війну на Донбасі, підтримуючи зброєю та силами регулярних військ підконтрольних Москві сепаратистів.

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