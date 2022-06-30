Червень, 30 в 14:27

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував відео ударів ЗСУ по острову Зміїний. Він зазначив, що, не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних й авіаційних ударів, окупанти покинули острів.

– Дякую захисникам Одещини. Низький уклін конструкторам і виробникам української самохідної гаубиці Богдана. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження, – написав Валерій Залужний на своїй сторінці в Facebook.

2С22 Богдана – перспективна українська колісна самохідна гаубиця, зі стволом калібру 155 мм. Таким чином гаубиця Богдана стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр.

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Калібр 155 мм є стандартом для польової артилерії дивізійної ланки в НАТО, відмінним від калібру 152 мм, прийнятим в СРСР.

Вперше публічна згадка про САУ Богдана з’явилася 14 липня 2018 року, коли військові експерти повідомили, що установка буде вперше показана громадськості на військовому параді на честь Дня Незалежності 24 серпня 2018 року.

В ході вогневих випробувань САУ Богдана були використані новітні активно-реактивні боєприпаси HE ER BT, виробництво яких було налагоджено на ДАКХ Артем.

Розробник САУ – Краматорський завод важкого верстатобудування. До кооперації залучено близько 10 оборонних компаній.

У період з 12 грудня 2021 до 25 січня 2022 на випробувальному полігоні Алібей проходив черговий етап відомчих випробувань. Всього за час випробувань було вироблено 450 пострілів, в тому числі і на дальність 40 км.

В ході випробувань використовувалися 155-мм снаряди турецького й чеського виробництва, включаючи далекобійні снаряди з поліпшеною аеродинамікою і провідним поясом HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.

На практиці була підтверджена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряда.

Тактико-технічні характеристики:

шасі: КрАЗ-63221;

вага: 28 т;

обслуговування: 5 осіб;

швидкість руху: по трасі 80 км/год, по пересіченій місцевості 30 км/год;

запас ходу: по трасі 800 км, по пересіченій місцевості 300 км;

швидкострільність: 4-6 пострілів в хвилину;

боєзапас – контейнери на 20 снарядів;

дальність вогню: осколково-фугасний снаряд 40-42 км, активно-реактивний снаряд 50 км.

Звичайно, про вартість САУ Богдана сказати важко. Але перед тим, як самохідну артустановку показали на параді до Дня Незалежності, на неї вже було витрачено близько 140 млн гривень.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія