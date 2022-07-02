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Факти / Надзвичайні події

У Тернополі через сильну грозу затоплено вулиці та повалено дерева

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Тернополі через сильну грозу затоплено вулиці та повалено дерева

Через сильну грозу в Тернополі в суботу, 2 липня, виявилися затопленими вулиці. Також вітром поламало гілки та повалило дерева.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці у соцмережах.

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Як уточнюється, синоптики повідомляли про штормове попередження на Тернопільщині напередодні грози.

За даними ЗМІ, у центрі міста на вулиці Шашкевича ураганний вітер повалив дерево. Крім того, машини майже пливуть по затопленим вулицям.

Зазначимо, що синоптики попереджають про те, що 3 липня така ж погода очікується у дев’яти областях України, зокрема – на Львівщині.

Фото: 0352.ua

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