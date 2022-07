У швейцарському місті Лугано протягом двох днів, 4-5 липня, проходила Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022). Це перший подібний захід, на якому на міжнародному рівні обговорювалося питання післявоєнної відбудови нашої держави (новітній “план Маршалла”).

У конференції, організованій спільно Швейцарією та Україною, взяли участь представники понад 40 держав світу та більш ніж 20 міжнародних організацій (таких як МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших). Була присутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А президент України Володимир Зеленський відкрив захід за допомогою відеозвʼязку.

Ключовою подією заходу стала презентація українського погляду на післявоєнну відбудову. Йдеться про план відновлення України. Прем’єр Денис Шмигаль озвучив його ключові етапи та орієнтовний кошторис, який станом на зараз становить $750 млрд.

Ключовим джерелом фінансування плану в Києві вважають конфісковані активи країни-агресора РФ та російських олігархів.

Сім принципів відновлення України після війни 42 держави-учасниці конференції закріпили в підсумковій декларації.

Факти ICTV поцікавилися у політологів Володимира Фесенка, Ігоря Рейтеровича та Олега Саакяна, як оцінювати захід у Лугано, чого очікувати Україні та чи реально конфіскувати активи РФ.

Усі політологи зійшлися на думці, що дводенна конференція в Лугано є позитивним сигналом для України, особливо зважаючи на те, що спровокована РФ повномасштабна війна ще не завершилася.

Він пояснив, що нинішня ситуація кардинально відрізняється від того, що було після початку гібридної війни РФ проти України в 2014-2015 роках. За словами політолога, тоді також відбувалися розмови про “план Маршалла” для нашої держави, лунали навіть певні ідеї. Але розвитку ситуація не набула, і жодні політичні рішення не ухвалювалися.

Політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович також вважає дуже позитивним сигналом проведення конференції в Швейцарії.

А політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян зазначив, що такий майданчик, як у Лугано, потрібен для того, щоб:

• демонструвати лідерство України в цьому процесі;

• актуалізувати питання України в міжнародному порядку денному;

• закріплювати в певних документах (“на папері”) наміри стосовно майбутньої повоєнної розбудови України і підтримки під час війни.

Підписання підсумкової декларації Лугано політолог також оцінює позитивно.

Як відомо, в цьому документі були закріплені такі сім принципів відбудови України: партнерство (наша держава очолюватиме процес та втілюватиме план разом із міжнародними партнерами); фокус на реформах; прозорість, підзвітність, верховенство права; демократична участь; залучення багатьох стейкхолдерів; гендерна рівність та інклюзія; сталий розвиток.

Establishing early on a common understanding on how to shape the recovery process ???? What we achieved together at the #URC2022 with the #LuganoDeclaration & its 7 principles. I am convinced that this is a key step on the long path to Ukraine’s recovery ???????? https://t.co/FH0zT3VXB6 pic.twitter.com/h10RkQniRr

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 5, 2022