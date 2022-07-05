Липень, 05 в 14:25

Другий етап відбудови України розпочнеться після війни і триватиме близько року. А третій, найбільш масштабний етап, стартує приблизно через рік після завершення повномасштабних воєнних дій.

Про це поінформував на підсумковій пресконференції в швейцарському Лугано прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як відомо, план відновлення України передбачає три етапи: перший – негайне відновлення, другий – fast-recovery (швидке відновлення), третій – довгострокова трансформація.

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Як пояснив Шмигаль, зараз Україна вже здійснює оперативне відновлення за рахунок свого держбюджету та за підтримки партнерів (перший етап).

– Але в нас є ще два наступні етапи. Це швидке відновлення відразу після війни. Я думаю, що це триватиме десь один рік. Ми не можемо, наприклад, почати відновлення шкіл, лікарень, будинків у регіонах, де ще тривають воєнні дії. Оскільки вони знову будуть знищені, і це буде процес, який ніколи не завершиться. Нам потрібно завершити війну і розпочати етап швидкого відновлення. І я думаю, що третій етап розпочнеться десь через рік після того, як завершиться війна, після етапу швидкого відновлення. І це буде глобальне відновлення, це буде інтеграція України до Євросоюзу, відновлення нашої економіки згідно з принципом “краще, ніж було на початку”. Ми використовуватимемо принципи Євросоюзу та цивілізованого світу, – наголосив Шмигаль.

Він знову поінформував, що важливим джерелом фінансування відновлення України буде конфіскація коштів країни-агресора Росії. Шмигаль нагадав, що заморожені активи РФ, за різними оцінками, складають від $300 млрд до $500 млрд, і Канада вже ухвалила спеціальне національне законодавство для конфіскації російських активів.

Прем’єр уточнив, що остаточну суму, необхідну для відбудови України, сьогодні назвати неможливо, оскільки ще триває війна. Однак, за попередніми підрахунками, вона перевищує $700-750 млрд.

– Ми бачимо, що сума збитків, нанесених Україні, вже перевищує $700-750 млрд. Конкретні збитки, які сьогодні вже обраховані, зафіксовані в електронній мапі з координатами і фотофіксацією, складають понад $100 млрд. Це лише інфраструктура… Сьогодні ми говоримо про те, що відновлення коштуватиме дорого. Ми говоримо про те, що основним джерелом у цих сотнях мільярдів мають бути російські конфісковані активи, має бути допомога Україні, – пояснив Шмигаль.

Він додав, що хороший приклад такої допомоги – це лендліз від США, макрофінансова підтримка ЄС, пільгові кредити і гранти від міжнародних фінансових організацій.

Джерело: URC 2022