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Факти / Україна

РФ пішла на ракетний терор України, щоб посіяти паніку у “тилах” – ОК Південь

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
РФ пішла на ракетний терор України, щоб посіяти паніку у “тилах” – ОК Південь
Фото: Getty Images

Представник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що Росія пішла на ракетний терор України, щоб посіяти паніку у “тилах”.

Вона додала, що росіяни намагаються посилити психологічний тиск на регіони, які вважаються глибоко тиловими, щоб спричинити внутрішню напругу в країні.

– Таким чином РФ намагається зробити так, щоб українці не розуміли, що лінія фронту просувається у бік повернення окупантів до їхньої країни та очищення наших територій, – сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона висловила переконання, що такий хід покликаний допомогти РФ надати собі уявні перемоги.

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Основною ж метою ракетних ударів Росії є знищення всього, що вважається українським.

Так, агресори вкотре обстріляли Одесу 16 липня. Існує ймовірність, що вони намагаються розбити логістичні склади України, оскільки після звільнення Зміїного острова ми почали вивозити на продаж зерно.

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