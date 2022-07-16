Липень, 16 в 17:13

У Черкаські області повідомляють про вибухи у суботу, 16 липня. Наразі інформація уточнюється.

Попередньо був приліт двох ракет. Місце пишуть, що вибухи сталися у Чигиринському районі. Але офіційної інформації ще немає.

До цього майже на всій території України, окрім тимчасово окупованих АР Крим та Херсонської області, оголосили повітряну тривогу.

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У ЗМІ повідомляли, що відбувся запуск ракет з Каспійського моря.

Керівник сектору комунікації ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк закликала не поширювати фото та відео вибухів.

— Офіційна інформація буде пізніше від силових структур. Не ширте неперевірені джерела! Краще приділіть час тому, щоб потурбуватися про свою безпеку та безпеку рідних, – наголосила вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

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