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Факти / Надзвичайні події

У Черкаські області чути вибухи – у небо піднімається дим

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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вибухи у Черкаській області

У Черкаські області повідомляють про вибухи у суботу, 16 липня. Наразі інформація уточнюється.

Попередньо був приліт двох ракет. Місце пишуть, що вибухи сталися у Чигиринському районі. Але офіційної інформації ще немає.

До цього майже на всій території України, окрім тимчасово окупованих АР Крим та Херсонської області, оголосили повітряну тривогу.

Зараз дивляться

У ЗМІ повідомляли, що відбувся запуск ракет з Каспійського моря.

Керівник сектору комунікації ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк закликала не поширювати фото та відео вибухів.

— Офіційна інформація буде пізніше від силових структур. Не ширте неперевірені джерела! Краще приділіть час тому, щоб потурбуватися про свою безпеку та безпеку рідних, – наголосила вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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