Де всі ці 220 тисяч? Як виглядають пляжі окупованого Маріуполя

Липень, 17 в 17:56

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як виглядють пляжі в окупованому російськими військами місті.

– Маріуполь. Літо. Липень. Спека. Неділя. Свято. День Металурга. Центральний пляж – людей немає. Пляж Пісщаний – людей немає, проти є міни, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також він зазначив, що людей у місті стає все менше та менше.

– Питання, де люди? Де всі ці 220 тисяч про які звітує окупаційна влада? Невже всі слухають концерт колабаранського оркестру На кістках та Лесоповал? Теж ні. Як не намагаються окупанти “дорисувати” цифр, але людей в місті меншає. Щодня від 50 до 100 людей вїзжає в Запоріжжя.

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До речі, раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі вкотре зафіксували рух великої колони військової техніки. До 100 одиниць техніки прямувало через місто у бік Запорізької області.

Джерело: Петро Андрющенко