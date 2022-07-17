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Факти / Україна

Де всі ці 220 тисяч? Як виглядають пляжі окупованого Маріуполя

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Де всі ці 220 тисяч? Як виглядають пляжі окупованого Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як виглядють пляжі в окупованому російськими військами місті.

– Маріуполь. Літо. Липень. Спека. Неділя. Свято. День Металурга. Центральний пляж – людей немає. Пляж Пісщаний – людей немає, проти є міни, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також він зазначив, що людей у місті стає все менше та менше.

– Питання, де люди? Де всі ці 220 тисяч про які звітує окупаційна влада? Невже всі слухають концерт колабаранського оркестру На кістках та Лесоповал? Теж ні. Як не намагаються окупанти “дорисувати” цифр, але людей в місті меншає. Щодня від 50 до 100 людей вїзжає в Запоріжжя.

Зараз дивляться

До речі, раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі вкотре зафіксували рух великої колони військової техніки. До 100 одиниць техніки прямувало через місто у бік Запорізької області.

Джерело: Петро Андрющенко

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