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Факты / Украина

Где все эти 220 тысяч? Как выглядят пляжи оккупированного Мариуполя

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Где все эти 220 тысяч? Как выглядят пляжи оккупированного Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядят пляжи в оккупированном российскими войсками городе.

– Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День металлурга. Центральный пляж – людей нет. Пляж Песчаный – людей нет, но есть мины, – написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также он заметил, что людей в городе становится все меньше и меньше.

– Вопрос, где люди? Где все эти 220 тысяч о которых отчитываются оккупационные власти? Неужели все слушают концерт оркестра коллаборантов На костях и Лесоповал? Тоже нет. Как ни пытаются оккупанты “дорисовать” цифры, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек уезжает в Запорожье.

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К слову, ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе в который раз зафиксировали движение большой колонны военной техники. До 100 единиц техники направлялось через город в сторону Запорожской области.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

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