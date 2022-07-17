Где все эти 220 тысяч? Как выглядят пляжи оккупированного Мариуполя

Июль, 17 в 17:56

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядят пляжи в оккупированном российскими войсками городе.

– Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День металлурга. Центральный пляж – людей нет. Пляж Песчаный – людей нет, но есть мины, – написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также он заметил, что людей в городе становится все меньше и меньше.

– Вопрос, где люди? Где все эти 220 тысяч о которых отчитываются оккупационные власти? Неужели все слушают концерт оркестра коллаборантов На костях и Лесоповал? Тоже нет. Как ни пытаются оккупанты “дорисовать” цифры, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек уезжает в Запорожье.

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К слову, ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе в который раз зафиксировали движение большой колонны военной техники. До 100 единиц техники направлялось через город в сторону Запорожской области.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко