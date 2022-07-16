Прямувала у бік Запоріжжя: у Маріуполі зафіксували рух великої колони російської техніки

Липень, 16 в 11:04

У Маріуполі вкотре зафіксували рух великої колони військової техніки. До 100 одиниць техніки прямувало через місто у бік Запорізької області. У колоні на тягачах помітили російську бойову гусеничну плаваючу машину БМД-4 та велику кількість бронетранспортерів.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у прикордонних селах Нікольського та Мангушського районів на Запоріжжі оселилась велика кількість російських військових, яких завезли КамАЗами.

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Андрющенко зазначив, що окупантів розселяють переважно у приміщеннях місцевих шкіл. Жителі помітили, що більшість солдатів РФ – ще зовсім юнаки. У розмовах деякі з них зізнаються, що несуть військову службу за призовом.