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Факти / Україна / Суспільство

Прямувала у бік Запоріжжя: у Маріуполі зафіксували рух великої колони російської техніки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російський танк
Фото: Depositphotos

У Маріуполі вкотре зафіксували рух великої колони військової техніки. До 100 одиниць техніки прямувало через місто у бік Запорізької області. У колоні на тягачах помітили російську бойову гусеничну плаваючу машину БМД-4 та велику кількість бронетранспортерів.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у прикордонних селах Нікольського та Мангушського районів на Запоріжжі оселилась велика кількість російських військових, яких завезли КамАЗами.

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Андрющенко зазначив, що окупантів розселяють переважно у приміщеннях місцевих шкіл. Жителі помітили, що більшість солдатів РФ – ще зовсім юнаки. У розмовах деякі з них зізнаються, що несуть військову службу за призовом.

– З урахуванням заяви Шойгу (міністра оборони РФ, – Ред.) про посилення наступу на всіх напрямах, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво, – додав радник мера Маріуполя.

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