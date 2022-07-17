Інформація про викид гептилу на Дніпропетровщині – фейк

Липень, 17 в 13:00

Після ворожого удару по Південмашу у Дніпрі почали ширитися повідомлення про начебто викид гептилу – компоненту ракетного палива, який вкрай небезпечний для людини.

Але у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що усі вони неправдиві, тому інформація про витік токсину на Дніпропетровщині – фейк.

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Росіяни справді вдарили шістьма ракетами по Південному машинобудівному заводу. Вони могли спричинити витік гептилу та вчинити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою.

Але ще на початку повномасштабного вторгнення РФ гептил і його похідні на Південмаші екстрено утилізували. Про це повідомив місцевий Штаб тероборони.

Тому жодного витоку не було. А чутки окупанти розповсюджують, щоб поширити панічні настрої.

Нагадаємо, ввечері 15 липня у Дніпрі пролунало кілька сильних вибухів. Російські війська завдали ракетного удару по одному із заводів у місті.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворожа атака на область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення.