Информация о выбросе гептила на Днепропетровщине — фейк

Июль, 17 в 13:00

После вражеского удара по Южмашу в Днепре начали распространяться сообщения о якобы выбросе гептила — компонента ракетного топлива, который крайне опасен для человека.

Но в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что все они неправдивы, поэтому информация об утечке токсина на Днепропетровщине – фейк.

Сейчас смотрят

Россияне действительно ударили шестью ракетами по Южному машиностроительному заводу. Они могли вызвать утечку гептила и совершить теракт, который по масштабам сравним с ядерной катастрофой.

Но еще в начале полномасштабного вторжения РФ гептил и его производные на Южмаше экстренно утилизировали. Об этом сообщил местный Штаб теробороны.

Поэтому никакой утечки не было. А слухи оккупанты распространяют, чтобы посеять панические настроения.

Напомним, вечером 15 июля в Днепре прогремело несколько сильных взрывов. Российские войска нанесли ракетный удар по одному из заводов в городе.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что вражеская атака на область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения.