Липень, 16 в 9:29

Ввечері 15 липня у Дніпрі пролунало кілька сильних вибухів.

Оновлено 09.20. Російські війська завдали ракетного удару по заводу Південмаш у Дніпрі. Інформацію у соцмережах підтвердив мер міста Борис Філатов.

– Прилетіло на ПМЗ та в район Робочої, – написав він.

Оновлено 23.10. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

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Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

За інформацією місцевого депутата Івана Васючкова, загинув водій 146 автобусу, кілька людей згоріли в машині.

Українські військові збили чотири з шести російських ракет Х-101, які увечері атакували Дніпро та область.

Пуски ракет здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Раніше про вибухи повідомили місцеві жителі, а мер Дніпра Борис Філатов попросив містян залишатися в укриттях.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після “прильотів” у місті спалахнула сильна пожежа, горять авто. Про постраждалих поки нічого невідомо.

За словами заступника мера Михайла Лисенка, після ракетної атаки РФ по Дніпру в місті можуть виникнути проблеми з постачанням води.

– Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни води набирати не треба. Ми вже працюємо, – повідомив він у соцмережах.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала майже дві години, з 19.45 до 21.26.

Нагадаємо, що сьогодні Росія атакувала й Одещину. Ворог випустив по області три ракети, одну з них збили сили ППО. На щастя, постраждалих немає.

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