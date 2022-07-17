Контрнаступ ЗСУ: окупанти масово змінюють пункти дислокації на Херсонщині
Спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров заявив, що на Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатись від контрнаступу українських захисників за мирним населенням.
– Частину будівель, де раніше базувалися рашисти, кинуто. А нові місця дислокації вони собі обирають у густонаселених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не завдаватимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів, – розповів Назаров у відеозверненні, опублікованому на каналі командування у YouTube 17 липня.
Також наголошується, що незважаючи на те, що штормова погода у північно-західній частині Чорного моря заспокоїлася, корабельні угруповання ворожих сил продовжують перебувати у ракетно-небезпечних районах у складі двох ракетних та одного великого десантного корабля.
– Також, намагаючись створити ілюзію контролю острова Зміїний, ворог продовжує проводити періодичні атаки. Вночі кількома бомбардувальниками Су-24 знову завдано удару по залишках ворожої техніки на острові. Наших втрат немає, – сказав він.
Фото: Людмила Денісова