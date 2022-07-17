Липень, 17 в 16:48

Спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров заявив, що на Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатись від контрнаступу українських захисників за мирним населенням.

– Частину будівель, де раніше базувалися рашисти, кинуто. А нові місця дислокації вони собі обирають у густонаселених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не завдаватимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів, – розповів Назаров у відеозверненні, опублікованому на каналі командування у YouTube 17 липня.

Також наголошується, що незважаючи на те, що штормова погода у північно-західній частині Чорного моря заспокоїлася, корабельні угруповання ворожих сил продовжують перебувати у ракетно-небезпечних районах у складі двох ракетних та одного великого десантного корабля.

– Також, намагаючись створити ілюзію контролю острова Зміїний, ворог продовжує проводити періодичні атаки. Вночі кількома бомбардувальниками Су-24 знову завдано удару по залишках ворожої техніки на острові. Наших втрат немає, – сказав він.

Фото: Людмила Денісова