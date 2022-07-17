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Факти / Україна

Росія не має сил і засобів, щоб ескалювати конфлікт з Україною – Жданов

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Росія не має сил і засобів, щоб ескалювати конфлікт з Україною – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що на сьогодні Росія не здатна ескалювати конфлікт в Україні, оскільки не має необхідних сил і засобів для цього.

– Шойгу, що стоїть з олівцем біля карти і віддає розпорядження посилити в усіх напрямках діяльність Збройних сил РФ – для мене, як для військового, звучить трохи дивно. На сьогодні Росія не здатна ескалювати конфлікт. Тому що не має сил та засобів для цього. Вже другий тиждень закінчується, а вони не можуть відновити наступ на Донецькому напрямку, – пояснив Жданов у відеозверненні, опублікованому на його каналі у YouTube 17 липня.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що Інститут вивчення війни каже, що РФ нібито виходить із оперативної паузи, військові в Україні поки що цього не спостерігають.

– Також британська розвідка говорить про те, що нібито Кремль наказав захопити всю Харківську область. Чим? Це головне питання. Військ не додалося. Є поповнення техніки та особового складу, але це не перегрупування та не ротація військ. Це не нарощування зусиль навіть на окремих напрямках, – розповів Жданов.

За його словами, на фронтах в Україні зараз все стабільно, тільки Кремль намагається показати, що все нібито добре та скоро буде “перемога” РФ.

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