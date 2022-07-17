Контрнаступление ВСУ: оккупанты массово меняют пункты дислокации на Херсонщине
Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что на Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.
– Часть зданий, где ранее базировались рашисты, брошена. А новые места дислокации они себе выбирают в густонаселенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут быть угрозой для местных жителей, – рассказал Назаров в видеообращении, опубликованном на канале командования в YouTube 17 июля.
Также отмечается, что несмотря на то, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря успокоилась, корабельные группировки вражеских сил продолжают находиться в ракетно опасных районах в составе двух ракетных и одного большого десантного корабля.
– Также, пытаясь создать иллюзию контроля острова Змеиный, враг продолжает проводить периодические атаки. Ночью несколькими бомбардировщиками Су-24 вновь нанесен удар по остаткам вражеской техники на острове. Наших потерь нет, – сообщил он.
Фото: Людмила Денисова