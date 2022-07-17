Июль, 17 в 16:48

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что на Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.

– Часть зданий, где ранее базировались рашисты, брошена. А новые места дислокации они себе выбирают в густонаселенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут быть угрозой для местных жителей, – рассказал Назаров в видеообращении, опубликованном на канале командования в YouTube 17 июля.

Также отмечается, что несмотря на то, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря успокоилась, корабельные группировки вражеских сил продолжают находиться в ракетно опасных районах в составе двух ракетных и одного большого десантного корабля.

– Также, пытаясь создать иллюзию контроля острова Змеиный, враг продолжает проводить периодические атаки. Ночью несколькими бомбардировщиками Су-24 вновь нанесен удар по остаткам вражеской техники на острове. Наших потерь нет, – сообщил он.

Фото: Людмила Денисова