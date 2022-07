Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях Півдня України. Відбувається переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям та в Херсоні.

Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки. Про це повідомляє британська розвідка.

Розвідники наголошують, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця. Крім того, нещодавні політичні заяви президента України Володимира Зеленського попереджають про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з територій, які вона зараз контролює.

