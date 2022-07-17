Липень, 17 в 10:25

Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях Півдня України. Відбувається переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям та в Херсоні.

Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки. Про це повідомляє британська розвідка.

Розвідники наголошують, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця. Крім того, нещодавні політичні заяви президента України Володимира Зеленського попереджають про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з територій, які вона зараз контролює.

Зараз дивляться

– Російські оборонні дії, ймовірно, є відповіддю на очікуваний український наступ, а також на ураження ЗСУ командних пунктів, вузлів матеріально-технічного забезпечення і скупчень військ росіян. Враховуючи тиск на росіян, ситуацію на Півдні на тлі подальшої боротьби за Донбас, російські командири серйозно ставляться до загрози, – зазначають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PpcuXmEzpX ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/7MQE7lJlqH — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 17, 2022

Нагадаємо, днями міністр оборони Олексій Резніков заяви, що президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ деокупувати прибережні райони на Півдні України.