Июль, 17 в 12:59

Российский оккупант рассказал, как убил в Украине женщину и мужчину, который на коленях просил сохранить ему жизнь.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ с сестрой, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

— Самое страшное, я женщину убил. Не мог уснуть, когда я женщину убил. А она, короче, ночью по селу ходила. А утром у нас на*уй село все расстреляли. Она дала координаты, где мы находимся. И нас нах*й снарядами начали разбивать, нах*уй пушками. Она начала убегать, ну, а я выстрелил в нее. Ребята похвалили, сказали, правильно с такими. Пришлось убивать мне. Вот один просил на коленях, чтобы не убивал, а я в него выстрелил, — рассказал солдат РФ.

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Россиянин отметил, что украинские военные почти полностью уничтожили его батальон, а также за ночь сожгли 50 российских танков.