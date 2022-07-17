На коленях просил, чтобы не стрелял: солдат РФ рассказал, как убивал людей в Украине
Российский оккупант рассказал, как убил в Украине женщину и мужчину, который на коленях просил сохранить ему жизнь.
Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ с сестрой, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.
— Самое страшное, я женщину убил. Не мог уснуть, когда я женщину убил. А она, короче, ночью по селу ходила. А утром у нас на*уй село все расстреляли. Она дала координаты, где мы находимся. И нас нах*й снарядами начали разбивать, нах*уй пушками. Она начала убегать, ну, а я выстрелил в нее. Ребята похвалили, сказали, правильно с такими. Пришлось убивать мне. Вот один просил на коленях, чтобы не убивал, а я в него выстрелил, — рассказал солдат РФ.
Россиянин отметил, что украинские военные почти полностью уничтожили его батальон, а также за ночь сожгли 50 российских танков.
— Я сейчас перевелся в другое подразделение. Я теперь в артиллерии, так как батальона нашего больше нет. Разбили весь батальон. Из 300 людей осталось 15 человек. В эти 15 человек вошел и я. На моих глазах прям моих друзей. Короче, там точно мина прилетела в троих. За ночь 50 танков сожгли, — сказал оккупант.