Під Харковом у росіян почалася “люта паніка”, практично всі солдати хочуть втекти з війни в Україні.

Про це свідчить телефонна розмова окупанта з матір’ю, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

– У нас рота хоче тікати. Не знаю, командир роти тікатиме чи ні, але він, найімовірніше, про це не знає. У нас тут у генерала прізвиська Кривавий генерал, Коливан, Тварина. Він сказав, що йому по*уй на людей, він хоче зайти у Харків. Просто у всіх почалася вже люта паніка, от і все, – каже окупант.

Мама росіянина переконує його, що він нібито відпрацьовує гріхи за минуле життя.

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– У минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини, – каже мати окупанту.

Окупант зазначив, що зі взводу ніхто не хоче залишатися на війні, а понад 100 людей вже втекли і зараз у Калінінграді.

Натомість мати росіянина вважає, що син має воювати до кінця, виконуючи свій “обов’язок перед Батьківщиною”.