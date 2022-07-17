Не привід панікувати та виїжджати з міст: голова ОВА Сумщини спростував необхідність евакуації населення

Липень, 17 в 0:50

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький прокоментував заклики мерів Сум та Білопілля до городян виїхати на вихідні через можливі обстріли.

– Шановні земляки, мешканці та гості Сумщини! Зберігайте спокій, не реагуйте на провокаційні заяви деяких посадових осіб, які не мають обґрунтованих причин. Прикордоння Сумщини обстрілюється із усіх видів артилерії рашистів. Справді будьте пильні та обережні в 20-кілометровій зоні від кордону, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, він наголосив, що причин для зайвих хвилювань у ці вихідні немає.

– Звичайно дотримуйтесь заходів безпеки та правил при повітряних тривогах! Війна, на жаль, у країні продовжується. Загроза ракетного обстрілу з першого дня війни як була, так і є! Але це не привід панікувати та виїжджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат!, – підсумував Живицький.

Джерело: Дмитро Живицький

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Фото: Depositphotos