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Факты / Украина

Не повод паниковать и уезжать из городов: глава ОВА Сумщины опроверг необходимость эвакуации населения

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Не повод паниковать и уезжать из городов: глава ОВА Сумщины опроверг необходимость эвакуации населения

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий прокомментировал призывы мэров Сум и Белополья к горожанам выехать на выходные из-за возможных обстрелов.

— Уважаемые земляки, жители и гости Сумщины! Сохраняйте спокойствие, не реагируйте на провокационные заявления некоторых должностных лиц, которые не имеют обоснованных причин. Приграничье Сумщины обстреливается из всех видов артиллерии рашистов. Действительно будьте бдительным и осторожными в 20-ти километровой зоне от границы, — написал он на своей странице в Facebook.

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Кроме того, он подчеркнул, что причин для лишних волнений в эти выходные нет.

 — Конечно соблюдайте меры безопасности и правила при воздушных тревогах! Война, к сожалению, в стране продолжается. Угроза ракетных обстрелов с первого дня войны как была, так и есть! Но это не повод паниковать и выезжать из городов. Желаю нам мирной спокойной ночи без тревог и потерь! С нами Бог и наши военные!, — подытожил Живицкий.

Источник: Дмитрий Живицкий

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Фото: Depositphotos

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