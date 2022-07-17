Ракетні удари по Черкащині, Нікополю та Чугуєву: що відбувається на 144 добу війни в Україні
16 липня російські військові обстріляли Одесу, Миколаїв, Нікополь Дніпропетровської області, Чугуїв Харківської області. Ворог завдав два удари по одному із сіл Чигиринської громади Черкаської області, а також ряду населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.
Агресори випустили шість ракет типу Х-101 (Х-555), чотири з них збили ЗСУ на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Ще двома ракетами РФ завдала удару по свинофермі на Черкащині.
В Одесі майже шість годин ліквідували пожежу на складі виробничо-торгівельної компанії після влучення крилатої ракети.
У Нікополі обстрілом з Градів пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школу та ПТУ.
Четверо людей отримали травми після ракетного удару по Чугуєву Харківської області.
Вдень у Вінниці завершився розбір завалів після ракетного удару по центру міста 14 липня. Кількість жертв зросла до 24, серед них – троє дітей.
– Шановні земляки, мешканці та гості Сумщини! Зберігайте спокій, не реагуйте на провокаційні заяви деяких посадових осіб, які не мають обґрунтованих причин. Прикордоння Сумщини обстрілюється із усіх видів артилерії рашистів. Справді будьте пильні та обережні в 20-кілометровій зоні від кордону, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
– Як тільки з’явиться перша технічна можливість, він відразу стане цим об’єктом. По ньому йде постачання техніки, значить його треба поламати. У нас немає жодних сентиментів, у нас є розрахунок, ми думаємо про державну політику. Якщо є обмеження від партнерів, зокрема, не бити територією РФ, тому що вони бачать загальну картину, то не битимемо. Так у нас цілей на території України вистачає, – каже Арестович.