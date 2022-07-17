Ракетні удари по Черкащині, Нікополю та Чугуєву: що відбувається на 144 добу війни в Україні

16 липня російські військові обстріляли Одесу, Миколаїв, Нікополь Дніпропетровської області, Чугуїв Харківської області. Ворог завдав два удари по одному із сіл Чигиринської громади Черкаської області, а також ряду населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Агресори випустили шість ракет типу Х-101 (Х-555), чотири з них збили ЗСУ на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Ще двома ракетами РФ завдала удару по свинофермі на Черкащині.

В Одесі майже шість годин ліквідували пожежу на складі виробничо-торгівельної компанії після влучення крилатої ракети.

У Нікополі обстрілом з Градів пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школу та ПТУ.

Четверо людей отримали травми після ракетного удару по Чугуєву Харківської області.

Вдень у Вінниці завершився розбір завалів після ракетного удару по центру міста 14 липня. Кількість жертв зросла до 24, серед них – троє дітей.