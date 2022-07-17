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Факти / Україна

Подоляк назвав єдиний варіант для Росії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Подоляк назвав єдиний варіант для Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія планує вбивати та випалювати землі України без жодного реального шансу захопити їх.

– Єдиний план Росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх, – написав радник керівника ОП на своїй сторінці у Twitter.

Він вважає, що єдиний варіант для Росії – це завершити війну на умовах України та звільнити всі українські території.

– Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій, – вважає Подоляк.

Нагадаємо, що начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін заявив, що втрати РФ у війні проти України досягли 50 тис. солдатів убитими та пораненими.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Міноборони України

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