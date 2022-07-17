Подоляк назвав єдиний варіант для Росії

Липень, 17 в 17:10

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія планує вбивати та випалювати землі України без жодного реального шансу захопити їх.

– Єдиний план Росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх, – написав радник керівника ОП на своїй сторінці у Twitter.

Він вважає, що єдиний варіант для Росії – це завершити війну на умовах України та звільнити всі українські території.

– Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій, – вважає Подоляк.

Нагадаємо, що начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін заявив, що втрати РФ у війні проти України досягли 50 тис. солдатів убитими та пораненими.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Міноборони України