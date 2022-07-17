Липень, 17 в 14:51

Начальник штабу оборони Великобританії заявив Тоні Радакін заявив, що втрати РФ у війні проти України досягли 50 000 солдатів убитими та пораненими.

Таким чином, за його підрахунками Росія втратила понад 30% своєї наземної боєздатності.

Він наголосив, що тому українська армія “абсолютно” вірить, що виграє війну.

Зараз дивляться

– Їм абсолютно ясно, що вони планують відновити всю свою територію з погляду України, і вони бачать Росію, яка бореться, Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності. Насправді це означає, що 50 000 російських солдатів загинули або були поранені в цьому конфлікті, знищено майже 1 700 російських танків, знищено близько 4 000 бойових броньованих машин, які належать РФ, – перерахував Радакін.

Він додав, що Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з наміром захопити всю Українську державу.